VIDEO | Što bi se dogodilo da obična igla pogodi Zemlju brzinom svjetlosti?

Pixabay / Ilustracija

Apokaliptični video pokazuje što bi se moglo dogoditi da Zemlju udari neki objekt iz svemira. Ali predmet nije baš ono što mislite. To nije asteroid širok kilometrima, niti je komet ili meteor.

Ne, ovo je obična igla, poput one koju možete koristiti za prišivanje gumba. No, u ovom teoretskom scenariju igla bi putovala brzinom svjetlosti. Sada stvari postaju malo ozbiljnije. Video s Ridddlea na YouTubeu prikazuje opcije što bi se moglo dogoditi da igla udari u Zemlju brzinom svjetlosti. U tradiciji dobrih i loših vijesti, počnimo s najgorim mogućim scenarijem kada bi igla udarila u Zemlju ovom brzinom.

Najgori scenarij

U najgorem slučaju, energija koju bi raspršila igla izazvala bi apokaliptični događaj na Zemlji. To bi stvorilo veliku rupu u Zemljinoj kori uzrokujući ogroman izljev Zemljinog plašta koji bi bio bačen u svemir. To znači da je život kakav poznajemo izumro zbog ogromne topline oslobođene udarom. Ali postaje još gore. Može čak biti da je energija oslobođena udarom toliko velika da se Zemlja doslovno raspada pod silom energije.

Dakle, to je najgori mogući scenarij. Barem bi se to dogodilo tako brzo da nitko za to ne bi ni znao. Ali što je s dobrom opcijom?

Pa, u ovom slučaju – budući da je igla oštra i putuje tako brzo – postoji šansa da se energija ne bi oslobodila na vrijeme da zapravo značajno utječe na Zemlju. U ovom scenariju, igla bi jednostavno ušla u Zemlju i zatim izašla s druge strane. Ovo je naravno i potpuno teoretski scenarij, ali pokazuje ogromnu količinu energije koju ima nešto što putuje brzinom svjetlosti, čak i ako je to relativno mali objekt poput igle, prenosi Klik.

