Banke blago dižu kamate na štednju

Sredinom rujna ministar financija najavio je rast kamata na štednju između 2 i 3 posto. Trend je započela banka u državnom vlasništvu, Hrvatska poštanska banka, koja je godišnju kamatu podigla na 3 posto. Više od toga podigla je Kent banka, a onda su ih slijedile i druge banke, ali uglavnom s manjim rastom, do 1,5 posto. Na prvi pogled, čini se da su to dobre vijesti za građane koji štednju drže u bankama, ali provjerili smo koliko im to znači, štede i uopće i kako.

