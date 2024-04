Zašto je Plenković tako nervozan? “Nije očekivao tako malo mandata. Ne želi Domovinski pokret”

Podijeli :

Novinari 24 sata Tomislav Klauški i Ivan Pandžić u Točki na tjedan s Natašom Božić komentirali su formiranje saborske većine nakon parlamentarnih izbora.

Vučemilović: U moje ime nitko neće pregovarati. SDP i Možemo? Nikad!

Hrvatski suverenisti otvoreno su rekli da je ne misle kreirati s HDZ-om i to je službena odluka stranke. Istovremeno, Domovinski pokret još uvijek ne odstupa od stava da sa SDSS-om ne misli biti u vladi, ali manjine se drže zajedno i javno su njihovi predstavnici podržali Gordana Jandrokovića za predsjednika Sabora iako vlast još uvijek nije formirana pa zbog toga stižu kritike u smjeru nedemokratičnosti takvog postupka.

U konačnici, hoće li se dogovoriti DP i HDZ?

KLAUŠKI: To bi se moglo smatrati prirodnom koalicijom. Radi se o desnoj frakciji HDZ-a, koja je otišla za vrijeme Andreja Plenkovića. Time bi se HDZ ponovno ujedini, odnosno, vratio na “tvorničke postavke”. S druge strane, kad bi te stranke poštovale što su govorile u predizbornoj kampanji, nitko ne bi ni s kim išao u koalicije.

Ispada da nije važno što se govori prije izbora…

KLAUŠKI: Kod nas oni idu u dvije runde, prvo se dijele karte, onda se s njima igra. Prvo se obraćate svojem biračkom tijelu, a kasnije idete s tim žetonima izboriti najbolje pozicije za sebe, stranku i možda birače. Neki će pak reći da idu kontrolirati HDZ, kako je Most rekao u dva navrata. Svi će naći neka obrazloženja.

Zapravo sve to djeluje kao obmana birača i kao da se prije ipak više vodilo računa o tome.

KLAUŠKI: Bilo je toga i prije… HDZ uvijek nađe način kako nekoga kupiti ili pridobiti. Ivan Vrdoljak (HNS) je najbolji primjer, potpuno neprirodna koalicija, ali spasio ih je.

Grmoja: Bravo, suverenisti, pokazali ste da nisu svi na prodaju!

PANDŽIĆ: Kad se pogledaju uvjeti, to sa SDSS-om, preko čega kažu da neće proći… Ako bi prošlo, izgubio bi DP polovicu birača. A manjine su zajedno i treba vidjeti kako će se to izvesti. Zapravo je za DP tih 13 mandata prokletstvo. Ako se SDSS i makne, kreće rasprava oko ministarstava, tko će dobiti kulturu.

Što ako dobiju kulturu i što to znači za Plenkovića, čija vlada ima suprotnu agendu od onoga što DP propagira?

KLAUŠKI: Domovinski pokret ima dvije struje, idealističku i nacionalističku. Mario Radić nastupa staloženije, Ivan Penava emotivno. Dalje, DP nije dugotrajna i tradicionalna stranka pa ne vidim scenarij po kojem neće doći na vlast.

Suverenisti su bili dio kalkulacija, ali odbacili su taj scenarij.

Deset dana od izbora bez dogovora: Suverenisti odbili HDZ, Plenković ne odustaje od SDSS-a

PANDŽIĆ: Oni još uvijek čekaju što će biti ako se DP dogovori. Svi se odmiču i sav teret je na DP-u, njima je najteže. Još ćemo svašta vidjeti, u strankama vrije, ali prije europskih izbora se to ne želi pokazati. Što vrijeme ide dalje, HDZ-u to više odgovara. Svi oni gledaju jednim okom na pregovore i uhom tko će biti krivac za nove izbore, ako do njih dođe, što nikome zapravo nikome ne odgovara.

Zašto je premijer toliko nervozan, prema mediji i oporbi?

PANDŽIĆ: Prema svim istraživanjima, HDZ je imao minimalno 60 i u posljednje dane trebalo je dogurati do 65, uz dijasporu 68 i uz manjine je trebala biti sastavljena većina. I sad čujemo premijera kako zapravo kori birače zbog izlaznosti i Zorana Milanovića zbog izbora u srijedu. Vidi se da ga to “žulja”. Ne želi s DP-om. A ono oko korupcije i oporbe je djetinjasto.

KLAUŠKI: Plenković mrzi DP, oni su ideološki potpuno drugačiji od politika koje on zagovara.

Što se tiče većine bez HDZ-a, oba novinara smatraju da ona nije izgleda i da ljevica ne može ispuniti taj cilj.

