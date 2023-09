Bitka za bolnicu: Grad Zagreb ne želi prepustiti Sveti duh u ruke države

Podijeli :

Od nove godine sve će bolnice postati državne, a Grad Zagreb već je sada najavio da će Ustavnom sudu podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojoj bi došlo do te promjene. Ministar Beroš odgovara da je to u redu i poručuje da nijedna od sada postojećih županijskih bolnica neće biti ukinuta. No upravljanje bolnicama pruža mogućnost i provođenja određenih zdravstvenih politika, zbog čega se Grad Zagreb ne želi odreći gradske bolnice Sveti Duh. Ivan Hrstić donosi detalje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.