Lalovac o guverneru Vujčiću: Kaže da su problem plaće? Neka smanji svoju, on ima 10.000 eura

Bivši ministar financija i sadašnji saborski zastupnik SDP-a Boris Lalovac gostovao je u ponedjeljak na N1 televiziji, gdje je komentirao najavljene mjere Hrvatske vlade.

Kako će Vlada raspodijeliti ekstra prihode?

Lalovac ističe da je iznimno važno razmisliti o tome kako će se raspodijeliti ekstra prihodi koji su generirani od povećane potrošnje i turizma.

“Zašto su sad napravljene mjere? 31. kolovoza je nekakav kraj ljeta i ministar financija će sada podvući crtu. Vidjet će koliko se uplatilo od turizma, povećanog PDV-a, povećane potrošnje. Ono što se ekstra zaradilo od povećane potrošnje i turizma sada će se raspodijeliti do kraja godine. Međutim, ta raspodjela svakako nije za sve ista”, počeo je zastupnik SDP-a.

Lalovac smatra da umirovljenici trebaju dobiti značajan udio od te raspodjele kako bi se ublažili negativni učinci inflacije na njihov standard života.

“Umirovljenici su najveći gubitnici inflacije, nikakvi poduzetnici, nikakvi privatni sektori. Pa pogledajte inflaciju u privatnom sektoru, oni su imali određenu zaradu. Zaradila je i država, jedini istinski gubitnici su umirovljenici”, rekao je. “Ako umirovljenici od 500 milijuna eura dobiju 50 milijuna eura, to je ništa. Nemoguće je da u ovoj jednoj ludnici na tržištu umirovljenici budu zadnji na redu”, dodao je za N1.

“Umirovljenici trebaju biti prioritet”

Naglašava da su umirovljenici dugo čekali na poboljšanja i da bi sada trebali dobiti svoj dio, budući da su često u nepovoljnom položaju i nemaju iste mogućnosti kao mladi ljudi na tržištu rada.

“U ovom trenutku nije prioritet ništa osim umirovljenika. Nisam za to da poduzetnici ne dobiju, ali sam prije za to da dobiju umirovljenici. Onaj tko je na tržištu, može se postaviti. Umirovljenici nemaju nikakvu moć, oni čekaju u redu”, kazao je.

Lalovac predlaže jednokratnu mjeru koja bi povećala sve mirovine za 10 posto, s obrazloženjem da postoji financijski prostor za to. Ističe da bi to godišnje iznosilo oko 700 milijuna eura, dok bi se sredstva za tu mjeru mogla osigurati, primjerice, od prihoda od PDV-a koji iznose oko milijardu eura godišnje.

Poruka Vujčiću: “Smanji svoju plaću!”

Gošća N1 televizije osvrnula se i na guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića, koji je nedavno primijetio da plaće rastu, što također, prema njemu, generira inflaciju.

“Ono što vidimo u ovom trenutku je da plaće i dohotci rastu. Plaće su rasle brže od inflacije, i dok je tako, pogotovo u sektoru usluga, to isto tako podržava relativno više cijene”, zaključio je Vujčić.

Ta se izjava nije svidjela SDP-ovcu.

“Pozivam guvernera da smanji svoju plaću. Kad treba radniku isplatiti plaću, kaže da je puno, a kad on ima 10.000 eura?! Vlada pokušava i donosi mjere, trudi se. On neka kaže svojih pet mjera, skidam kapu i kažem ‘svaka čast’. On sjedi u Vijeću guvernera. Nemoguće je da se dogodi da Vlada nešto radi i trudi se, a oni sjede sa strane, piju kavu i kažu da je u Hrvatskoj problem plaća, koja je duplo manja nego u Sloveniji”, zaključio je.

