Dio pacijenata nije zadovoljan najavom prelaska bolnica u državne ruke

Nakon što je potvrđeno da opće i županijske bolnice od iduće godine prelaze u državne ruke, očekivano su reagirale neke regije. Zagreb diže ustavnu tužbu, bune se Međimurska i Istarska županija zbog svoje opće bolnice. Ma koliko se ministar Beroš upirao da to negira, donijet će to očekivanu političku sječu ravnatelja i cijelih upravnih odbora. No, hoće li centralizacija donijeti i očekivani financijski i organizacijski pomak, kao što najavljuju iz Vlade?!

