Hoće li poruke doista uzdrmati Turudićevu kandidaturu?

Podijeli :

U javnost je procurilo na stotine poruka koje su razmjenjivali sudac i kandidat za glavnog državnog odvjetnika Ivan Turudić i optuženica Josipa Pleslić, poznatija kao Rimac - a poruke upućuju na odnos drugačiji od onoga kako ga je javnosti predstavio sudac - vidi se da su se sastanci događali, a usluge tražile. O svemu se oglasio i Turudić - to je moja privatna stvar, poručuje sudac. No, je li doista te hoće li ovo uzdrmati Turudićevu kandidaturu? To se još ne zna, no zna se da Vrhovni sud neće sjediti prekrštenih ruku, već će proučiti navode iz tiska.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.