Zahuktava se najnoviji sukob na relaciji Pantovčak - Ministarstvo obrane. Za obje strane postoji afera BlackHawk - no za Pantovčak to je priča o odavanju klasificiranih sigurnosnih podataka o rutama predsjednika države, a za MORH i Vladu to je priča o Milanovićevom neprimjerenom i prekomjernom korištenju vojnih resursa.

