Znate li što su covid nožni prsti? Liječnica objasnila može li biti opasno i kako se liječi

Photo by Los Muertos Crew from Pexels / ilustracija

Vrijeme je raznih crijevnih viroza uzrokovanih, između ostalih, rotavirusima i adenovirusima. Traju u prosjeku od tri do sedam dana sa specifičnom kliničkom slikom.

Budući da su ove viroze posebno zastupljene kod vrtićke i školske djece, savjete kako što lakše prebroditi ovaj period, ali i početak školske godine,otkrila je dr. Belme Etemi Kočo, spec. obiteljske medicine.

“Opasno je slati bolesno dijete u vrtić”

“Svaki uzročnik, virus, s vremenom mutira i mijenja se. Djeca su osjetljivija populacija koja vrlo loše reagira na gubitak tekućine. Gubitak tekućine znači da bi dijete moglo biti u opasnosti. Na nama roditeljima i zdravstvenim djelatnicima je da pokušamo pomoći i izbjeći to. Crijevne viroze uvijek će biti tu. Sada dolazi do miješanja grupa u vrtiću i onda dolazimo do situacije da se zaraza seli iz jednog grada u drugi”, rekla je.

“Opasno je slati bolesno dijete u vrtić. Vrlo brzo prelazi s jednog djeteta na drugo. I takva djeca zaraze drugu djecu. Ali i za dijete koje ima virus. Kad ide u vrtić s virozom, ona mu samo naknadno nepotrebno ruši imunitet. Dijete mora mirovati, to su viroze. Ako dijete pustimo u vrtić da se igra, tijelo pati i imunitet se troši. Dijete se regenerira u snu. Cijeli imunološki sustav radi tijekom spavanja. Naravno, neće spavati 24 sata, ali će ležati doma. I tako će dati vremena organizmu da se izbori”, dodala je.

Između ostalog, govorila je i o tome koje još viroze idu s početkom školske godine.

“Svaki roditelj mora biti svjestan da dijete godišnje ima otprilike 15 infekcija. Dijete bi to trebalo proći. Izgrađuje svoj imunološki sustav. Riječ je o virozama za koje je potrebno nekoliko dana da ih dijete preboli. Roditelji moraju biti svjesni da će se to dogoditi kada upišu dijete u vrtić i školu. Razumijem roditelje koji dijete šalju u vrtić, ali mi ne odobravamo odlazak djeteta u vrtić. Nemojte činiti ono što ne biste željeli da drugi čine vašem djetetu”, istaknula je.

“Covid nožni prsti”

Liječnica je komentirala i povratak koronavirusa, ali i pojavu “covid prstiju”.

“Jaki bolovi u zglobovima i mišićima, umor. Također imamo kašalj i grlobolju, ali ti simptomi nisu tako izraženi kao prije. Napadi kašlja ne traju tako dugo. Neki pacijenti se ne žele testirati. Za veliku većinu, virus je tu. Moramo izgraditi imunitet. Imunitet se ne stvara preko noći, ne stvara se odjednom. Nakon infekcije imamo pad imuniteta.

Kada govorimo o covid nožnim prstima, istraživanje je počelo u veljači prošle godine. Još smo na početku. Zapravo, određeni broj pacijenata razvije ljubičaste ili crvene mrlje na nožnim prstima. Ne zna se točno što se događa. Mikroskopski se javlja upala krvnih žila. To uzrokuje crvenilo, intenzivnu toplinu i osoba teško hoda. To su uvjeti koje ne smijemo izravno zanemariti. To je stanje koje se liječi simptomatski. Stavite hladne obloge, minimalno hodajte. Trebalo bi trajati desetak dana”, rekla je.

Na kraju je dodala da se ključni simptomi nikada ne smiju ignorirati.

“Komarce nećemo moći izbjeći. Na Balkanu još ima tog svraba i infekcija. Za nekoliko desetaka godina bit ćemo u razdoblju kada će nam doći tropske bolesti. Ako sami sebi ne mislimo dobro, to je najgore. Psiha je nešto bazično. Ako postoji stalni stres, on crpi našu snagu. Vrlo je važno ne ignorirati ključne simptome”, zaključila je.

