KBC Split pod pritiskom u ljetnim mjesecima

Nije tajna da zdravstveni sustav grca u problemima – od nedostatka stručnog kadra do uvjeta rada. Zajedno s njima pate i pacijenti, a najveći su problem duge liste čekanja. Sve će se to, kaže ministar Beroš, promijeniti novom reformom zdravstva koja se čeka već 30 godina. Do njene realizacije medicinsko se osoblje snalazi kako zna i umije. Splitski KBC skrbi o gotovo milijun i pol ljudi, a u ljetnim mjesecima i o turistima. Osoblja fali, a na natječaje za posao se kažu, nitko ne javlja. Trenutno izdržavaju pritisak, no pitanje je do kada.

