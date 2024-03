Podijeli :

Koalicija za bolju Hrvatsku i Možemo s jedne te Domovinski pokret i Most s druge strane - svi pripremaju napad na HDZ na parlamentarnim izborima. SDP je u koaliciji okupio naizgled nespojive političke opcije s poviješću međusobnih sukoba kojima je jedino zajedničko protivljenje Vladi Andreja Plenkovića, a za postizbornu suradnju nude se i Možemo i Most. Na sve to iz HDZ-a odmahuju rukom.

