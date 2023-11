Kupnja trezorskih zapisa

Podijeli :

Nakon narodnih obveznica, država će ovaj mjesec po prvi puta građanima ponuditi kupnju trezorskih zapisa. Ciljani nominalni iznos izdanja trezoraca je 440 milijuna eura. Dva su kruga upisa, a prvi je otvoren samo za građane - počinje 13. studenoga i traje do 20. studenoga u 11 sati. Ministar Primorac danas je najavio i povećanje neoporezivih iznosa naknada i primitaka. Prigodna nagrada diže se na neoporezivi iznos od 700 eura. Naknada za rezultate diže se na 1120 eura, dok paušalna nagrada za troškove hrane ide na 1200 eura. A od iduće će godine svaki radnik u Hrvatskoj moći mjesečno dobiti neoporezive dodatke do maksimalno 250 eura ako to odluči poslodavac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.