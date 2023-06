Podijeli :

Danas do 33, a već u četvrtak i do 35 stupnjeva celzija - toplinski val stigao je i u Hrvatsku pa možemo reći da je ljeto počelo. No, nadprosječne temperature nisu za šalu. Vrijedi stoga ponoviti savjete čega se treba pridržavati, a što izbjegavati.

