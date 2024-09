VIDEO / Čini vam se da je Milanović neobično tih ovih dana? Pitali smo ga zbog čega

Obrtnička komora Zagreb obilježava 30. obljetnicu rada i postojanja. Na svečanosti je ovom prigodom bio i predsjednik Republike Zoran Milanović.

Predsjednik danas nije davao izjave za medije, ali kratko je porezgovarao s našom Jelenom Bokun.

Predsjedniče, kako to da ništa ne pričate? U ovoj kampanji ste vrlo pomirljivi.

“Takav sam. Nothing sweet about me. Nije još kampanja”, kaže Milanović.