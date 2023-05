Od jeseni novi predmeti u školama, evo što će se sve učiti

Podijeli :

Sve od šivanja iglom, pečenja kolača do izrade dekorativnih predmeta bilo je dio školske svakodnevice mnogih generacija do devedesetih. Tad je ukinut predmet domaćinstvo, koji se danas, podučava u tek rijetkim školama u Hrvatskoj. No od jeseni đaci 50-tak eksperimentalnih škola dobit će niz novih predmeta kao i praktične vještine u kojima će učenici učiti razvijati motoričke vještine.