Uskoro kreću službene kampanje predsjedničkim kandidatima

Podijeli :

Još samo nekoliko sati preostalo je predsjedničkim kandidatima da predaju svoje potpise. Oni s najviše izgleda već su to obavili, neki su to napravili jučer, ali većina je čekala posljednji dan, pa je u DIP-u danas bila prilična gužva. U Državnom izbornom povjerenstvu uvjereni su da će do sutra pregledati sve potpise i objaviti konačnu listu kandidata. Službena kampanja tako može početi.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.