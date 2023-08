Plaća raste, mnogi građani ne osjete

Podijeli :

1150 eura. Toliko iznosi prosječna plaća za lipanj prema danas objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku. Ako je usporedimo s lanjskim lipnjom - nominalno je ona veća za više od 12 posto, realno je to 4,5 posto rasta. Nije malo, no ako se zna da je inflacija u srpnju - kad se ta plaća trošila - bila 7,3 posto, nije se za čuditi nezadovoljstvu građana. Nezadovoljan je i premijer Plenković i ljut na one koji - kaže - neopravdano pumpaju cijene.

