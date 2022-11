Rođena osammilijardita stanovnica Zemlje

Podijeli:







Planet Zemlja od danas i službeno ima osammilijarditog stanovnika. Od druge milijarde, koja je dostignuta 1928. godine pa do današnjih osam milijardi nije prošlo ni punih sto godina. A rast sa sedam na osam milijardi je trajao samo jedanaest godina. Je li to razlog za slavlje ili zabrinutost? Djevojčica rođena na Filipinima je i službeno osammilijarditi stanovnik na Zemlji. Ovaj put je okrugla obljetnica stigla nakon 11 godina za razliku od do sada kada smo svakih 12 godina slavili okruglu obljetnicu. To je pokazatelj sve većeg rasta broja stanovnika na Zemlji. Zanimljivo je kako su u Hrvatskoj i BiH rođen petmilijarditi i šestmilijarditi stanovnik. Svakome od njih je medijska pažnja drugačije odgovarala.

