Podijeli :

N1

Na Kvarneru je trenutno oko 3 i pol tisuće gostiju, to je veoma dobar broj za ovo doba godine. Najave su dobre za proljeće i ljeto i u Istri. No, sve više je upozorenja da moramo promijeniti trendove našeg turizma. Napučenost je sve veća, nekretninski biznis cvjeta, a cijene i smještaja i usluge rastu. I to neće tek tako stati.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.