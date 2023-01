Vladin rat s trgovcima: Ipak ništa od crnog petka

Podijeli :

Iako je za danas bio najavljivan dan D u Vladinom ratu s trgovcima koji dižu cijene - ništa od toga. Crni petak nije bio crni jer je premijer ocijenio da je shvaćen ozbiljno. Unatoč tome, i on i ministar gospodarstva i dalje prijete novčanim kaznama i do 26 tisuća eura te daju rok neposlušnima da se usklade. Optimizam temelje na podacima Državnog inspektorata da su od 7. do 11. siječnja obavljena ukupno 696 nadzora pri čemu je u 30 posto slučajeva utvrđeno neopravdano poskupljenje, a od toga su u čak 70 posto slučajeva cijene vraćene na staro.

