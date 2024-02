Završio 198. Samoborski fašnik

Podijeli :

Pokladni je utorak koji označava kraj fašničkog ludiranja. S njim završava i 198. Samoborski fašnik, jedna od najstarijih pokladnih svečanosti u Hrvatskoj i jedna od najvećih turističkih manifestacija u kontinentalnom dijelu Hrvatske i šire. Ove godine okupljaju se pod sloganom ''Od mamuta do robota''. Uz pjesmu i ples protekla dva tjedna trgom fašničkih velikana prodefiliralo je oko 200 tisuća ljudi. Večeras je vrhunac i zatvaranje fašnika. No prije nego što službeno završi ondje se biraju najbolji od najboljih, dijele se nagrade za one koji su maskama pomeli konkurenciju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.