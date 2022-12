Bartulica: Ako netko glasa protiv nije za Putina!

Podijeli :

Izvor: N1

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica, za kojeg se špekulira da bi mogao biti za obuku ukrajinskih vojnika, kaže kako stranka o tome ima završne konzultacije poslijepodne. On bi volio da stranka bude jedinstvena u stavu, bez obzira što je predsjednik Ivan Penava, koji je protiv, rekao da će svi glasati po savjesti. Misli i da se ne može one budu protiv etikerirati kao one koji su za Putina.