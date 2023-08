Cvrtila: “Ne znam što je mogao napraviti Dinamo, ako nije grčka policija”

Jedini način da se ovakvi događaji spriječe je da se neka skupina izolira, kaže u N1 Studiju u žvio kriminalist Željko Cvrtila.

Kriminalist Cvrtila kaže kako nisu isključeni incidenti na utakmici između AEK-a i Dinama, ali da će mjere sigurnosti biti na višoj razini te da ne vjeruje kako je moguće da se ponovi ovakav scenarij.

Okršaji noževima nisu uobičajeni u našim krajevima, govori Cvrtila. “Taj pokazatelj da su i naši ljudi izbodeni pokazuje da je to neka kultura nasilja koja dolje vlada. Pitanje je što će se dokazati BBB-ima. Teško je u takvoj situaciji uopće prikupiti dokaze. DNA brzo seli s jedne osobe na drugu, mogli ste imati kontakt s nekim čiji je DNA ostao na vama, a netko drugi vas je piknuo i počinio ubojstvo”, kaže dodajući kako će policija i istražitelji teško dokazati konkretnog počinitelja ubojstva.

Nož kojim je počinjeno ubojstvo, navodno, još nije pronađen. “To još nije službeno potvrđeno. Ako imamo izravni dokaz da je nož oduzet od nekog i na njemu tragovi krvi žrtve, onda je to izravni dokaz i ta osoba će biti tužena i vjerojatno osuđena. Ako nema takvog izravnog dokaza, bit će teško dokazati iako će oni koristiti i personalne svjedoke, tehničke dokaze… U takvim masovnim tučnjavama je to teško. Ako neće biti izravnih dokaza, onda će biti optuženi svi koji su bili u blizini”, govori.

“Ne treba BBB izuzeti iz odgovornosti. Čudim se da ljudi koji humano rješavaju krize sudjeluju u takvim tučnjavama… Možda to i nisu isti ljudi. Da je naša policija napravila to da bolesne ljude drži u pritvoru, a ne u bolnici, naši bi mediji upozoravail na to, a ovdje to prolazi ispod radara”, kaže.