Demograf: Izjava premijera o 15 najrazvijenih zemalja je marketing

Demograf Marin Strmota u N1 Studiju uživo komentirao je odljev iz Hrvatske. "Trendovi iseljavanja su se promijenili u smislu globalnih promjena. Mi smo iseljenička zemlja, to već dugo traje. Činjenica je da nemamo iste demografske trendove kao zemlje u Europi. Nemaju svi iste trendove, isti udio mladi hi starih, to su razlike nebo i zemlja. Ako opet dođe do oporavka, opet će dio stanovništa iseliti, to je čista matematika", rekao je.

