Stručnjak za IT Branimir Pervan, jedan od autora Rezolucije o umjetnoj inteligenciji koju predlaže MOST gostovao je u N1 studiju uživo te pojasnio sadržaj same Rezolucije, te etičke izazove umjetne inteligencije.

