Žižić: Ne može se Most tek tako rješavati ljudi koji imaju neki kapital

Politički analitičar Jakov Žižić gostovao je u N1 Studiju uživo sa Sandrom Križanec i komentirao raskol u Mostu."Mislim da se to njihovo razilaženje moglo riješiti isprikom, možda se Miletić malo zaletio pa, kao kršćaninu, dužnost mu je da se pokaje, ispriča, ali čini se da to nije bilo samo to, da ima nešto dublje", izjavio je Žižić.

