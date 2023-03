Pravnica: Treba ponovno pozvati korisnike da se prijave za socijalnu pomoć

Podijeli :

O zabilježbi na prvu nekretninu korisnicima socijalne pomoći, od koje je jučer država odustala, govorila je predstojnica katedre za teoriju i metode socijalnog rada na zagrebačkom Pravnom fakultetu Olja Družić Ljubotina. "Mi živimo u socijalnoj državi. Ustav u prvom članku to piše. To je postulat od kojeg krećemo. Buka se digla o zajamčenoj naknadi za najsiromašnije. Smatram da ne možemo uvjetovati jednu temeljnu socijalnu pomoć za one koji su najugroženiji na način da im se bilježimo na jednu jedinu nekretninu. Jako mi je drago da je ministar relativno brzo reagirao. Mislim da bi se trebalo pozvati ponovno te korisnike koji su se željeli prijaviti na zajamčenu minimalnu naknadu i pojasniti im da te zabilježbe neće biti", istaknula je pravnica. Ostatak razgovora pogledajte u videu.

