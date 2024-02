Stipić: Idemo u nove akcije

Podijeli :

Predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić otkrio je u N1 studiju uživo da zajedno s Nezavisnim sindikatom znanosti i visokog obrazovanja rade na novim akcijama nezadovoljstva zbog predloženih koeficijenata za zaposlene u obrazovanju. Na pitanje što to točno znači, odgovara da su u igri sva sredstva pritiska, od novih prosvjeda do štrajka, a da će ovaj put njihov poziv ići i dalje od sindikata. "I dalje je temeljni zahtjev da objave kriterije, neka Vlada objavi kriterije po kojima su donosili odluke o koeficijentima. Proširit ćemo taj krug ljudi koji će biti pozvani da sudjeluju u našim akcijama. Premijer kaže da mu nije jasno kako možemo biti nezadovoljni pa je l' vidio ono na Markovom trgu? Eto mu nezadovoljnih. Drago mi je da premijer prati, bit će vrlo zanimljivo", reako je Stipić koji je i demantirao povećanja od 200 do 300 eura, kako je to objavilo Ministarstvo. Tvrdi da je obmana prije svega u bruto/neto iznosu, uračunavanju nečega što već je u plaći u novo povećanje te greške, namjerne ili slučajne, u tome tko i u koliko godina može doći do zvanja mentora. "Povećanje je u najboljemslučaju upola manje, 100 do 200 eura", kaže Stipić i ponavlja da to ljudima nije dovoljno.

