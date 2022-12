Đurović: Trump će vjerojatno biti optužen

Podijeli :

Izvor: N1

Kongresni odbor koji je istraživao nasilni upad Trumpovih pristaša na Kapitol 6. siječnja 2021. završio je s radom i to odlukom o podizanju kaznene prijave protiv Donalda Trumpa. "Bivši predsjednik je nervozan i nakon svih dokaza koji su izneseni on će vjerojatno biti optužen zbog svoje uloge u tim neredima", kaže kolumnist Telegrama Đivo Đurović. "Na to ukazuje i da je ministar pravosuđa slučaj povjerio specijalnom tužitelju kako bi otklonio optužbe da je istraga politički motivirana. Ne vjerujem da je taj čovjek doveden da nešto ne napravi." Đurović se osvrnuo i na odluku Trumpa da se upusti na tržište kriptovaluta izdavanjem vlastitih NFT-ova. "Šokirao je ovim infantilnim potezom, prodajom svojih digitalnih sličica, čak i svoje bliske usradnike. Meni to djeluje kao pokušaj što veće zarade uoči teških vremena koja ga čekaju, a bit će sigurno i sumnji u pranje novca", smatra Đurović.