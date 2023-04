Marijan Cenger: Postrojenjima bioplina prijeti gašenje

Podijeli :

U Newsroomu je gostovao predsjednik Hrvatske udruge proizvođača bioplina Marijan Cenger koji je upozorio na izrazito teško stanje u kojima se trenutno nalaze. Kriza koja je počela još 2021., kaže, dodatno je eskalirala tijekom 2022. koju je obilježila energetska kriza koja je i njima donijela strahovit porast ulaznih troškova. O tome su već u nekoliko navrata razgovarali u Ministarstvu gospodarstva, ali zasad još nisu došli do cjelovitog rješenja koje bi značilo spas za bioplinska postrojenja. Problem je posebice velik za one proizvođače bioplina koji su izašli iz sustava HROTE-a jer su u vijeme krize svoje poslovanje bez velikih gubitaka mogli ostvariti izlazeći na tržište, no u međuvremenu dogodio se skok cijene i sada su u gubicima, a pod kišobran HROTE-a ne mogu se vratiti. Cenger ističe da nije siguran koliko u Ministarstvu gospodarstva razumiju u potpunosti situaciju i ako se uskoro nešto ne promjeni, slijedi najgori scenarij - gašenje proizvodnje i to postrojenja koja su itekako važna za zelenu tranziciju i koja kontinuirano mogu proizvoditi električnu energiju.

