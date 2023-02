Podijeli :

U prva 24 sata građani su uložili 220 milijuna eura u narodne obveznice. Premijer Andrej Plenković smatra to jako dobrim odazivom i visokim stupnjem povjerenja koje imaju u državu. Je li to ipak samo marketinški PR trik, kako to tvrdi oporba, i zašto se upravo sada nude narodne obveznice i kome se zaista isplati uložiti u Newsroomu smo pitali ekonomista Mladena Vedriša.

