“Porazne brojke za Hrvatsku, samo je 16 posto žena na direktorskim funkcijama”

EU je prije godinu dana usvojila Direktivu kako bi se poboljšala rodna ravnoteža među tvrtkama koje su izlistane na burzi. Prema toj Direktivi do kraja lipnja 2026. tvrtke moraju osigurati da najmanje 40 posto žena bude u nadzornim odborima ili da 33 posto žena bude u upravama i nadzornim odborima tvrtki. Hrvatska još nema zakonski okvir, ali zemlje koje su implementirale Direktivu u svoj pravni okvir već sada imaju zavidne rezultate. Na tu temu danas je održana i konferencija i paneli s ključnim akterima, a bila je to prilika da u studiju Newsrooma razgovaramo s predsjednicom Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji Tarjom Krehić. Ona je iznijela porazne podatke za Hrvatsku. Samo je 16 posto žena u Upravama kompanija i 23 posto njih u Nadzornim odborima. Ono što je zabrinjavajuće, u posljednje tri godine, kaže, nema napretka, nego se u nekim segmentima primjećuje i pad udjela žena. Krehiće se nada da bi do kraja godine mogao biti donijet zakonski okvir, što je polazišna točka da se počnu mijenjati i brojke . Cijeli razgovor pogledajte u videu.

