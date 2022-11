Vučemilović: Dobro da fondovi nisu uložili naše milijune u rizičnu kompaniju

Podijeli:







"Najpristojnije rečeno, premijerove izjave o tome da državna tijela moraju istražiti mirovinske fondove zbog Fortenove su zabrinjavajuće", kaže saborska zastupnica Vesna Vučemilović. "Zašto Hanfa istražuje to što nije došlo do rizičnog ulaganja, ona bi se trebala baviti rizičnim ulaganjima. Mirovinski fondovi već su izgubili stotine milijuna u toj kompaniji, i ja sam kao obveznica zadovoljna što nisu ponovno uložili u tvrtku u kojoj opet mogu izgubiti stotine milijuna naših kuna." Vučemilović nije zadovoljna ni porukama o uspješnosti Fotenova grupe jer podsjeća da ta tvrtka plaća upola manju naknadu za tisuće hektara državnog zemljišta od one koju plaćaju mali proizvođači.

