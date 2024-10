Nastavlja se potraga za nestalima u katastrofalnim poplavama koje su pogodile BiH

Podijeli :

Tri dana nakon što su susjednu BiH pogodile katastrofalne poplave spasilački nastavili su potragu za žrtvama u Donjoj Jablanici na sjeveru Hercegovine. Za sada se traga za tijelima još najmanje pet osoba čiji je nestanak prijavljen. Do sinoć pronađena su tijela 15-ero poginulih, ali neće biti pokopana sve dok se ne završi potraga za nestalima, a lokalne vlasti odlučile su da će tada biti obavljen i kolektivni pogreb. Dani od nedjelje do utorka proglašeni su Danima žalosti u općini Donja Jablanica. Do sada su potvrđena i dva smrtna slučaja u mjestu Buturović Polje u općini Konjic, te tri u Fojnici u središnjoj Bosni.