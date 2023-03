Puizin: “Muška energija lakše dolazi do pozicija moći”

Podijeli :

U izboru stotinjak filmova koji će se prikazati na filmskom festivalu ZagrebDox bit će i film "Osam poglavlja" koji je kolaž o osam desetljeća u životu osam različitih žena. Producentica i idejna začetnica filma Tamara Puizin gostovala je u Novom Danu.

“Na Akademiji dramske umjetnosti na odsjeku produkcije tijekom dvije godine svaki student razvija svoj projekt, u mom slučaju dugometražni film. Pri završetku studija pišemo i dpiplomski rad. Mi smo i mentorirani od strane jednog od profesora Akademije, u mom slučaju to je Ankica Jurić Tilić”, kaže Puizin.

ZagrebDox: Uz filmski program i bogata popratna događanja

Opisala je što ju je inspiriralo: “Kada sam promišljala o tome o čemu bi radila film, polazila sam od sebe i od toga s čim sam se ja u životu susretala i što me najviše obilježava – a to je da sam žena. Želja mi je bila prikazati tijek života žene kroz više razdoblja, kako bih se linearno dotaknula ženskog senzibiliteta i dotaknula tema koje su bitne i meni i svima nama”.

“Smatram da pretežito živimo u muškom svijetu gdje muška energija lakše dolazi do svojih ciljeva, do pozicija moći. Žene su na neki način uvijek smatrane slabijim spolom i uvijek nas se pokušava svrstati u neke okvire koje ni same nismo odabrale. Bitno je govoriti o ženskim temama”, zaključuje producentica.

