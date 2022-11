Započeo proces obustave rada postrojenja u rafineriji nafte Rijeka

Podijeli:







Izvor: N1

Rafineriji nafte Rijeka u Urinju danas je započela proces obustave rada postrojenja, a u sklopu planirane obustave rada te rafinerije koja će, i zbog planiranih radova na njenoj modernizaciji, trajati do početka travnja 2023. godine, potvrdili su iz Ine. No, mnogi se pitaju jeli to početak kraja i druge hrvatske rafinerije, nakon one u Sisku, a da se uzraz modernizacija samom koristi kao izlika