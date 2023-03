25 godina Astralisa: “Nezavisni smo i furamo vibru koja dokazano vrijedi”

Rave, house i techno glazba okupljaju dugi niz godina tisuće ljudi na podijima diljem Hrvatske. Vrhunac je bio početkom 2000-ih. U petak 31. ožujka, u zagrebačkom Bestu, obilježit će se 25. obljetnica kultne klupske večeri Astralis. U Novom danu govorili su začetnik Astralisa, producent Damir Ludvig i producent Mario Mataković, poznatiji kao M-Run.

Damir Ludvig podsjetio je na same početke Astralisa: “Prije 25 godina Goran Štetić i ja napravili smo album Dogma Land of Utopia i taj album je postao legendaran, ne zato što ja to kažem, nego zato što što se trenutno na interenetu prodaje po cijenama 300-500 dolara, za kolekcionare je bitan. Bio je važan za promociju Astralisa, pridružio nam se zatim i Dj Go Cut, Goran Vlajić, pokrenuli smo tada seriju evenata koja traje i danas. U petak nam se uz mnoge izvođače pridružuje i Goran Štetić, DJ Ivan, Hrvoje Golubić… i gost, glazbena zvijezda, japanski DJ, Tsuyoshi Suzuki.”

Astralis je institucija koja je odgojila glazbene generacije

M-Run je vođa nove generacije Goa Trance producenata, a svojim je nostalgičnom-psihodeličnim zvukom višestruko dokazao svoju dominaciju na plesnim podijima. U Novom danu je rekao da s ovom obljetnicom slavi svojih 20 godina na sceni.

“Astralis je institucija koja je odgojila glazbene generacije. Damir i Goran su inspirirali mnoge da krenu u te vode. Danas imam priliku surađivati s izvođačima koje sam slušao na Astralisu. U zadnja dva desetljeća situacija se na sceni puno promijenila, i tehnički i produkcijski, dostupnost je veća”, rekao je.

“Imali smo oduvijek ambiciju promovirati vlastitu glazbu. Nikakva korporacija ne stoji iza nas. Nezavisni smo. Naš glazbeni ukus se organski razvija. Uspjeli smo to postići. Furamo vibru koja se dokazala da vrijedi. Učimo iz povijesti glazbe o Vatroslavu Lisinskom. Mnogi ljudi ne shvaćaju da se to upravo ovdje događa kada je riječ o elektronskoj glazbi. Naša glazba je prisutna u cijelom svijetu. Naš dokumentarni film dobio je tri nagrade u Americi. Mario koji radi fantastičnu Goa Trance glazbu. Nedavno sam nastupao u Izraelu, tamo je zvijezda; ljudi imaju njegove plakate”, kaže Ludvig.

M-Run pozvao je sve na party najdugovječnijeg zagrebačkog ciklus elektroničke glazbe: “Ta supkultura je svjetski fenomen, surađujem s ljudima od Brazila do Japana. Surađujem sa svojim uzorima, nastupan na njihovim eventima, radim remixeve. U Bestu u petak možemo očekivati jednu od najluđih večeri klupske večeri koju Hrvatska poznaje. Ljudi u zajedništvu dolaze isplesati svoje probleme.”