Afera Softver: Može li ovaj slučaj naštetiti briselskim ambicijama Plenkovića?

Izvor: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Novinari Sanja Modrić (Telegram) i Vanja Moskaljov (Tportal) u Točki na tjedan su analizirali aktualne političke događaje u Hrvatskoj, a posebno su se osvrnuli na aferu software i spominjanje AP-a u porukama koje su razmjenivale uhićene Gabrijela Žalac i Josipa Rimac.

“Tko bi mogao biti AP? Al Pacino i idemo redom… Naravno da je relevantno i bit će relevatno jer se time bavi europska tužiteljica, a ne naša Zlata Hrvoj Šipek“, kazala je Modrić.

“Da kod nas stvari normalno funkcioniraju kao što ne funkioniraju, čim bi se vidjelo AP, pomislilo bi se na premijera i išlo bi se istražiti, ako ništa drugo da ga se očisti od krivnje, ako je nema, a ako ima, i to treba biti interes države jer svi istražitelji, DORH i USKOK ne rade za premijera nego za nas, za državu”, dodao je Moskaljov.

Je li premijer Andrej Plenković trebao reći da ima neka saznanja o cijelom slučaju? Moskaljov smatra da jest.

“Trebao je, ali bi time pokazao ono što je htio da se ne dozna, da je bio taj sastanak u Vladi da bi mu se prezentirao software. On se trebao javiti i objasniti svoju ulogu, ali ne živimo u državi u kojoj se takve stvari rade”, rekao je.

Dodao je da je premijer gorljivo branio i hvalio bivšu ministricu. “Puno bi samom sebi pomogao da je prvi rekao da je bio taj sastanak i da je on čist.”

“Bilo bi najnormalnije i najlogičnije, on je osoba od najveće moći u državi, ako se išlo kod njega, a postoje sumnje da je bilo nezakonitosti u provođenju posla, njega bi se trebalo ispitati, ne mora biti kao optuženik, nego kao osobu koja ima neka saznanja”, kazao je Moskaljov.

Može li ovo naštetiti briselskim ambicijama premijera Plenkovića?

“Pa moglo bi. Ako ispadne da je on bio u tih više krakova, mislim da bi moglo, pogotovo sad kad su u Europi krenuli privoditi neke visoke dužnosti zbog koruptivnih djela. Ako bi se dokazalo ili se naslutilo da je imao prste tu negdje, moglo bi mu to naštetiti, odnosno ne bi se to moglo pomesti pod tepih”, navodi Moskaljov.

Modrić dodaje da cijeli ovaj slučaj vjerojatno odgađa raspisivanje izbora.

“Ovo za njega odgađa izbore. Ne znam kad je mislio ići na izbore, ali ovo mu odgađa izbore. To treba riješiti”, istaknula je Modrić.