Ahmetović: Tko to želi pomoći drugoj zemlji, a ne poštuje zakone vlastite?

Izvor: N1

Politička tajnica i saborska zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović u Newsroomu govorila je o peripetijama koje se odvijaju oko obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i drugim političkim aktualnostima.

Politička tajnica SDP-a govorila je o datumu glasovanja o obuci ukrajinskih vojnika. Kaže da s obzirom na to da HDZ vodi igru oko procedure ništa nije slučajno i da je određivanje datuma na 15. prosinca odlučeno kako bi HDZ skupio još koju ruku za potrebnu većinu.

“Kažu da bi podršku vladi mogli dati i Domovinski pokret i Socijaldemokrati, ali ja nisam baš u to toliko uvjerena”, kaže Ahmetović i objašnjava da su se od oba ta kluba mogle čuti izjave kako je ovo silovanje procedure od strane vlade.

“Ova rasprava dugo traje isključivo zbog HDZ-ovih zastupnika koji su se redom javili na raspravu. Javili su se i neki koji se nikad nisu javili za riječ”, kaže Ahmetović i dodaje da je ovo način na koji HDZ skreće pozornost s pravog problema.

“Nema više govora o krađi u Ini, obnovi odnosno neobnovi kuća na potresom pogođenim područjima”, kaže Ahmetović i dodaje da HDZ čini sve da podjeli društvo, na one koji su za Ukrajinu i one koji su protiv.

“To uspjevaju samo u svojim pokvarenim glavama”, kaže Ahmetović i dodaje: “Oni skreću pažnju javnosti na tu podjelu i antagoniziraju javnost i zamagljuju probleme koje muče građane”, kaže Ahmetović.

Govorila je o proceduri u oko obuke ukrajinskih vojnika.

“Sam ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman je na Vijeću ministara Europske unije prihvatio sudjelovanje Hrvatske u obuci ukrajinskih vojnika. On nije načelno ništa rekao, on je nedvosmisleno, jednoznačno rekao da će Hrvatska podržati obuku ukrajinskih vojnika”, podsjetila je Ahmetović i dodaje kako je tek kad su ga podsjetili na proceduru koju treba poštovati, negirao je da će se ukrajinski vojnici obučavati u Hrvatskoj.

Tvrdi da je Plenković tada vidio priliku da na tome podjeli građane i saborske zastupnike i da zamagli sve ono što se radi u državi, pa je nagovorio ministra i da treći put promjeni mišljenje.

A s obzirom na to da je premijer ustvrdio da su se ovakve odluke ranije već donosile bez problema, Ahmetović kaže kako je Ustav po tom pitanju nedvosmislen.

“Vlada RH traži suglasnost od predsjednika Republike, a to sad nije napravljeno”, tvrdi Ahmetović i objašnjava da ministar obrane ne predstavlja Vladu. Kaže da je potpuno neprimjereno da se dovodi u pitanje pisanje odluka mimo zakona Republike Hrvatske.

“Mislim da postoje pravosudna tijela koja to trebaju istražiti”, kaže Ahmetović i dodaje: “Ako je Andreju Plenkoviću izlika da ne poštuje zakone vlastite zemlje to što se oni ni dosad nisu poštivali onda se moramo zapitati tko nam je premijer i tko to želi pomoći drugoj zemlji, a ne poštivati zakone vlastite zemlje”, kaže Ahmetović.

