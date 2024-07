Pobuna u Draškovićevoj, dio liječnika kaže da im je dosta: “Ne želimo ovo trpjeti”

Podijeli :

Liječnici iz zagrebačke Traumatologije već neko vrijeme upozoravaju na kadrovsku devastaciju klinike na čelu koje je donedavno bio Dinko Vidović, a sada su sazvali i izvanrednu press konferenciju gdje su govorili o svojim uvjetima rada.

“Takav način vođenja klinike, pri čemu su metode i ciljevi upitni, ne želimo trpjeti, što zbog pacijenata, što zbog ljudskog i profesionalnog digniteta. Ovdje nema nikakvih klanova kako su neki pokušali prikazati. Ovdje imate kolegij koji se nakon dvije godine urušavanja načina rada ujedinio u pokušaju zaustavljanja erozije klinike. Mi smo zatražili i dobili odobrenje ravnatelja za istup u javnosti na ovakav način, prije nas ga je dobio bivši predstojnik pa smatramo da i mi imamo pravo ovako javno reći svoju stranu priče”, rekla je dr. Ana Čizmić.

Nakon prijave liječnika, pročelnik Klinike za traumatologiju podnio ostavku

Njihov kolektiv čini 18 liječnika od ukupno 25 specijalista i 4 starija specijalizanta. Kroz institucije su upozoravali na stanje u klinici, a probleme su pokušavali riješiti kroz zakonodavni okvir.

“Upozoravali smo na kadrovske probleme kao i na organizacijske. Unatrag godinu dana iz naše ustanove je otišlo šest izvanrednih kolega, a nitko takvog kalibra na puno radno vrijeme nije došao”, istaknula je.

Od organizacijskih problema navela je spajanje hitnih i kontrolnih ambulanti, a kako kaže Čizmić to dovodi samo do toga da pacijenti nepotrebno dulje čekaju, do kaosa u ambulanti i do nervoze i pacijenata i liječnika. Navela je i da je sistematizacija ispod svake razine održivosti.

“Kadrovski problemi su se prelili na probleme u dežurstvima koja su postala prečesta, a onda su uslijedila ta kaznena dežurstva prema kolegama koji su bili onkološki bolesnici ili rodiljama i trudnicama. Poseban naglasak je i što je veliki dio posla preusmjeren na elektivne ortopedske pacijente dok su naši traumatološki pacijenti pali u drugi plan.

Želimo glasno i jasno reći kako nije točno da unutarnji nadzor nije pokazao da bi činio što protuzakonito ili suprotno internim pravilima. Nije točno da nije bilo mobbinga odnosno povrede dostojanstva radnika. Mi smo od ravnatelja zaprimili, izgleda, sasvim drugačiji dopis u kojem se upravo navodi da je stegovna odluka donesena i mjera izrečena i zbog zaključka osoba imenovanih za primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz zaštitu dostojanstva radnika. Možda bivši predstojnik zna nešto što nama nije poznato, ali ove zaključke zaprimili su svi podnositelji prijava.

Nije točno da smo poticatelji medijske harange, da smo neradnici koji ne dolaze na kolegije i koji zatvaraju ambulante. Bivši predstojnik je prije svoje pozicije bio sedam godina na Klinici, od čega bio je, pazite ovo, četiri puno godine zamjenik predstojnika i kao takav je imao na raspolaganju sve upravljačke mogućnosti da djeluje ako je smatrao da je potrebno”, istaknula je dr. Čizmić.

Istaknula je kako ambulante zatvara informatičar na nalog predstojnika, da je fiktivno popunjavanje termina nekad stvarno potreba, da dolazak na kolegije nije bio mandatoran jer njihov posao zahtjeva stalnu brigu za pacijente.

“Klinika nije zgrada, klinika nije projekt, klinika su ljudi. Projekti nisu sami po sebi svrha, ali često služe kao spomenici onima koji se njima hvale, a zakazali su u organizaciji”, objasnila je.

Rekla je i kako su ovu press konferenciju sazvali jer su začuđeni ignoriranjem nalaza povjerenstava.

“Pitamo se o kriterijima za takav tretman bivšeg predstojnika, zbog niza neistina kojima nas se pokušava prikazati kao neradnike koji organiziraju medijsku harangu na predstojnika Klinike, koji se hvali tuđim zaslugama, ali najvažnije, niječe odluku ravnatelja, niječe zaključke osoba zadužene za zaštitu dostojanstva radnika i niječe mišljenje povjerenstva za unutarnji nadzor.”

