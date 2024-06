AI izbori: Ovo su ljudi koji su uz pomoć umjetne inteligencije dali najprecizniju prognozu izbora

Podijeli :

Tim S.A.NJ.A. pobjednik je serijala AI izbora s prognozom preciznijom ne samo od svih ostalih timova, nego i od prosjeka nacionalnih anketa.

Može li umjetna inteligencija predvidjeti rezultate izbora? Može li umjetna inteligencija u predviđanju izbora biti preciznija od tradicionalnih anketa? Dva su to ključna pitanja koja su u velikom projektu postavili N1 televizija i Bird incubator u kojem je sudjelovalo više od dvadeset timova, a na koje smo dobili odgovor u večerašnjoj, finalnoj epizodi.

Mladi matematičari, fizičari, politolozi, istraživači, zagledani u svijet novih tehnologija uz pomoć umjetne inteligencije razvili su modele kojima je za cilj bio predvidjeti rezultate izbora.

Prvo mjesto osvojio je tim S.A.NJ.A. i vrlo precizno odgovorio na naša pitanja – umjetna inteligencija može predvidjeti rezultate izbora i umjetna inteligencija može biti preciznija od tradicionalnih anketa. Tim S.A.NJ.A. imao je gotovo savršenu prognozu – svaki tim promašili su za samo jedan mandat. Prema sustavu bodovanja, tim S.A.NJ.A osvojio je 719.75 od mogućih 750 bodova. Kako bi predikcije timova bile usporedive sa anketama, prosjeku anketa triju nacionalnih TV kuća dodali smo mandate dijaspore s ozbirom da su naši timovi predviđali rezultate sa dijasporom, dok su sve ankete predviđale rezultate bez dijaspore. Tako smo u anketama HDZ-u dodali 3 mandata dijaspore što se u konačnici i dogodilo i što su predviđali svi naši timovi. Prema takvom izračunu prosjek svih anketa dobio je 716.16 bodova, dakle tri manje od prvoplasiranog tima.

“Napravili smo predviđanja ne samo u svakoj izbornoj jedinici, nego na praktički svakom biračkom mjestu. Pratili smo i koliko smo dobri na toj razini i bili smo iznimno blizu. Točno smo ispratili gdje smo mi dali glas jednoj stranci, a otišao je drugoj. Naš model je promašio ne za pet mandata nego za par stotina glasova”, rekao je Bartol Banić iz pobjedničkog tima S.A.NJ.A.

Drugoplasirani tim bio je tim Proroci glasa sa 712.91 bodova, dok je treće mjesto zauzela Parlametrika sa 679.66 glasova. Dodatno treba istaknuti i tim srednjoškolaca iz MIOC-a koji su s nama bili dio najtecanja pa nisu uključeni u regularno bodovanje, ali su u finalnoj emisiji serijala AI izbori predstavili impresivnu metodu kojom su došli do rezultata.

„Pobjednički time je zaista uspio napipati pravu metodu. Usudila bih se reći da je to zbog toga što su uzeli popis stanovništva koji su onda pretočili u same modele I da je im je to dalo prednost pred drugima. No, svi timovi sa svojim rezultatima su bili fascinantno točni, jer dobiti takav rezultat, 90 posto i više točnosti je jako teško, posebice kada su resursi I podaci ograničeni, što u ovom slučaju zaista jesu bili”, rekla je Hajdi Ćenan, članica žirija.

Dražen Oreščanin iz BIRD Inkubatora rekao je da ovaj projekt ne završava sada nego će imati dug život. „I sada sam se naježio kada sam se se sjetio što smo sve napravili. Izuzetno mi je drago što smo mi kao BIRD Inkubator biti dio ovog projekta“.

„Ovakav način predviđanja definitivno ima budućnost, to su pokazali svi timovi. Priča je optimistična ne samo iz aspekta AI, nego i iz aspekta ovih timova. Ako netko od ovih ljudi ne dobije posao odmah nakon faksa nešto nije u redu s ovom državom“, efektno je poentirao Vuk Vuković, član žirija.

“Kratka, ali najvažnija poruka za kraj jest da je svaki kraj novi početak”, rekao je član žirija Tihomir Ladišić koji je posebno pozvao najmlađi tim MIOC da se prijave ponovno na sezonu 2 AI izbora, ako do nje dođe.

