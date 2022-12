Podijeli :

Izvor: N1

Goran Aleksić iz udruge Franak gostovao je u N1 emisiji Točka na tjedan u kojoj je komentirao nadolazeću odluku Vrhovnog suda imaju li vlasnici konvertiranih kredita u švicarskom franku pravo na obeštećenje.

“Očekujem da će biti premoć hrvatskog prava i prava Europske Unije jer nijedna druga odluka neće biti pravična niti u skladu s pravom. Niti u jednom sudskom postupku ne propituje se valjanost konverzije. Ovaj postupak je proveden zbog lobiranja hrvatskih banaka koji je uputio sudac Đuro Sessa koji je tad bio sudac Vrhovnog suda. On je dopustio ogromni postupak o pitanju kojeg nema u tužbenim zakonima”, rekao je Aleksić te je dodao: “Možemo samo pretpostavljati zašto je pristao na to. Zašto je nasjeo na silne medijske propagande banaka? Umjesto o pitanju prava na obeštećenje, proveden je postupak o pitanju valjanosti konverzije koju nitko nije osporavao iako se ona može osporavati, ali time se nitko nije bavio, to je drugo pitanje”.

Navodi da su ciljevi zakona o konverziji bili ti da se olakša situacija potrošača s CHF kreditima te da se izjednače s potrošačima koji su dizali euro kredite.

“Valja napomenuti da su potrošači s kreditima u eurima ugovarali kredite s nezakonitim kamatnim stopama. Kod konverzije nismo razgovarali o kamatnoj stopi pa su nam banke uvalile kamatne stope koje su bile puno veće nego kakve bi trebale biti na početku ugovornog odnosa. I konačno, cilj zakona o konverziji nije bilo uklanjanje ništetnih ugovornih odredaba jer je ništetna bila samo promijenjena kamatna stopa”.

Aleksić kaže kako je cilj prava EU-a i hrvatskog prava taj da kada se utvrdi ništetnost ugovornih odredaba, onda ih treba maknuti i iz ugovora i vidjeti što to znači u otplatnom planu.

“Mi smo platili nešto po povećanom tečaju i povećanoj kamati. Ono što smo trebali platiti je početni iznos kunskog kredita i sva razlika treba pripasti nama, plus zatezne kamate jer je banka nepošteni stjecatelj. Ako je ništetan temeljni ugovor, onda se nema što konvertirati pa je ništetna i konverzija. Važno je provjeriti je li tom konverzijom provedena puna restitucija”, rekao je te je dodao: “Pravorijek presuda iz Mađarske i Poljske vrijedi i za nas. Pravo EU-a itekako ima veze s nama. Ako će odluka biti pozitivna, znači da će svi postupci u prekidu biti nastavljeni i ljudi će dobiti obeštećenje. Već 35 tisuća ljudi je tužilo banke, a njih 35 tisuća još nije. To znači da oni sad mogu na sud. Ako odluka bude negativna, to znači da će morati prihvatiti rizik idu li do Vrhovnog suda, a zatim i do Strasbourga. Svatko će morati sam odlučivati”.

Navodi da prema kuloarskim informacijama, zna da se radi o vrlo izjednačenom mišljenju sudaca.

“Oko čega se glože, pa oko Sessinog razmatranja gdje kaže da je ogledni postupak utvrdio da je konverzija valjana i valjanošću konverzije vi ste izgubili sva prava utvrđivanja. Druga struja sudaca je ta koja prihvaća i prava EU-a i hrvatsko pravo. Nije nemoguće da se dio sudaca koji žele srušiti naše pravo, zapravo želi osvetiti sucu Radovanu Dobroniću što je došao na čelo Vrhovnog suda. Ja to ne mogu znati, ali smrdi na to da je i bivši predsjednik Vrhovnog suda vrlo opterećen time što je sadašnji predsjednik Radovan Dobronić.

