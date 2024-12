Pecotić: Samo 7,5 posto nasilnika ide u zatvor – to je ništa, uvredljivo je za ženski rod

Podijeli :

Ana Pecotić iz inicijative "Spasi me" gostovala je u Pregledu dana kod Nataše Božić gdje je govorila o nasilju nad ženama u Hrvatskoj, posebno o femicidu.

Pecotić tvrdi da država ne zna kako funkcionira nasilje nad ženama pa se zbog toga ne zna ni suočiti s tim problemom.

“Ako ne znate kako nešto radi i ako je to pokvareno, onda ne znate kako to popraviti”, kazala je Pecotić.

Kritizira što djelatnici u ključnim institucija, koje mogu sudjelovati u borbi protiv nasilja nad ženama, nisu dovoljno educirani o tom problemu.

“Nažalost, djelatnici nisu prošli temeljno obrazovanje o rodno uvjetovanom nasilju, o tome što je prisilna kontrola, kako dolazi do femicida, itd.”, istaknula je.

“U praksi, jedan sudac, kad pred njega dođe nasilnik, on zapravo nema stručna znanja da bi procijenio što je taj čovjek u stanju napraviti”, dodaje Pecotić.

Objasnila je važnost femicida u Zakonu.

“Uvođenje femicida je važna stvar jer ona šalje poruku društvu da postoji nasilje nad ženama i ubojstvo žena. Samo postojanje femicida u kaznenom zakonu neće spriječiti čovjeka od ubojstva žene. Da bi se femicid spriječio, mi moramo uvesti čitav niz podzakonskih akata, odnosno zakona kojima ćemo spriječiti da do femicida dođe.

Pecotić je podijelila poražavajuću statistiku o kažnjavanju nasilnika.

“Prošle godine, od svih nasilnika pravomoćno osuđenih, samo 7,5 posto smo poslali u zatvor – to je ništa. Dvije trećine su dobile novčane kazne, to neću ni komentirati. Ostali su dobili uvjetne kazne zatvora”, ispričala je Pecotić.

Čak ni oni koji su opetovano osuđivani, nisu dobili kaznu zatvora, istaknula je.

Femicid nikad nije iz vedra neba

“Femicid se ne dogodi iz vedra neba. Nije čovjeka jednom prebacilo pa je uzeo pušku i ubio ženu. Taj čovjek je godinama zlostavljao ženu. Da smo mi njega poslali u zatvor kod rpve prijave i prve osude, on tu ženu ne bi ubio. Ali mi ne šaljemo nasilnike u zatvor – 7,5 posto je smiješno, to je ništa, to je uvredljivo za ženski rod “, kaže Pecotić.

Statistički, žrtve se vrlo često ne odlučuju za prijavu, pa dok dođe do prve prijave sustavu – nasilje se uglavnom već godinama događa.

“Da bismo imali zaštitu žrtve, svaki nasilnik se mora maknuti iz doma. To postoji kao mjera koja se može izreći, ali se izriče rijetko”, kazala je Pecotić.

Naglašava važnost i utjecaj pravosuđa na nasilje nad ženama.

“Penalizacija, znači kazna zatvora nije samo kažnjavanje počinitelja – to je poruka društvu: Ne smijete zlostavljati žene. Mi danas šaljemo poruku društvu: Smijete zlostavljati žene, poslat ćemo vas u zatvor baš ako ste to napravili 17 puta i ne znamo što ćemo svama”, komentira Pecotić.

