Analitičar: Dobra je vijest da je odgođen koračić prema trećem svjetskom ratu

Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović komentirao je u N1 Studiju uživo situaciju koja je nastala nakon što su u utorak navečer na poljski teritorij pale dvije rakete za koje se još ne zna tko ih je ispalio ni što im je bio cilj.

“Dobra je vijest da je odgođen koračić prema trećem svjetskom ratu”, kaže Vidmarović i dodaje kako očito nije jasno što se točno dogodilo. “Sve su strane odlučile malo zakočiti s potezima poput članka 4 i članka 5, kako se ne bi slali krivi signali”, kaže.

On podsjeća i kako je članak 5 korišten samo jednom dosad, kada je izvršen teroristički napad na toranj WTC-a u SAD-u. “To je bila lajt verzija članka 5 jer se radilo o prijetnji terorizma, koja se konkretno vodila na teritoriju jedne ili dvije države, ali to nije bio rat protiv jedne države koja je napala SAD”, objašnjava.

“Ukrajina nije članica NATO-a pa se nema što aktivirati. Članak 5 je vrlo težak, ne povlači ga se olako. Britanija nije tražila zaštitu drugih članica u vrijeme Falklandske krize. Ako bi Poljska mogla dokazati malicioznu namjeru Rusije da napadne Poljsku na ovaj način, onda bi nakon konzultacija članice rekle ‘to je to’. Ovo je obziljna stvar”, govori.

“Za pretpostaviti je da se nekoliko raketa otelo kontorli i da su završile na poljskom teritoriju. Jutros svi pišu da su to ukrajinske rakete kojima su pokušali skinuti ruske rakete pa su one završile ne poljskom teritoriju. To može biti, ali ne može biti da je Ukrajina to sama lansirala da provocira. To je suludo i to Ukrajini ne treba. Ako je došlo do tehničke greške s ukrajinske strane, to će se lako dokazati”, siguran je.

Govoreći o vrlo oštrim izjavama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da se radi o ruskim raketama i da se širi teror terorističke države, Vidmarović kaže da on koristi svaku priliku da podigne svijest o tome koliko je ruska agresija na Ukrajinu razarajuća te da on želi pokazati koliko je Ukrajini potrebna protuzračna obrana.

“Poljska je, za razliku od naše zemlje, ozbiljna zemlja i neće ovo samo tako pustiti i zadovoljiti se ‘ofrlje’ odgovorima i točno će istražiti o čemu se radi i inzistirati na tome da se njena protuzračna obrana i istočna granica NATO-a osnaži, da se stvore novi kapaciteti. Poljska je izvući veliki poučak za svoju sigurnost”, kaže.

