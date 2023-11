Analitičar tvrdi da na dva važna pitanja Izrael nema odgovora: “To nitko ne zna”

Podijeli :

Vlado Vurušić, vanjskopolitički novinar Jutarnjeg lista, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao stanje na Bliskom Istoku, ali i zapadnom Balkanu.

Vurušić kaže kako je teško previdjeti koliko sukob Izraela i Hamasa može trajati. “Vidimo da je tamo traje rat, svakodnevni sukobi, gine se, ima i dosta kontradiktornih informacija, sjetimo se i one bolnice u Gazi. Da je veliki broj žrtava zato jer Hamas stavlja civile kao zaštitu. Vidimo da ljudi umiru, vidimo ruševine”, rekao je.

Pantelić: Hamas se može uništiti samo na jedan način

“Znamo da se civilna mjesta, poput bolnica, znaju skrivati teroristi, no problem je da je Izrael krenuo u tzv. osvetnički pohod da uništi Hamas, što je prilično nemoguće jer veliki dio Palestinaca podržava Hamas. To je jedna poprilično jaka vojska. Pitanje je što Izrael želi s ovim postići i što će biti poslije. To nitko ne zna”, dodao je.

“pobiti tisuće ljudi, a da pri tome ne stradaju civile je praktički nemoguće i Izrael treba znati na to odgovoriti. Treba vidjeti i što Hamas želi. Oni su ovo isprovocirali i ovo je jedan začarani krug iz kojeg ni jedni n i drugi ne vide izlaz. Treba vidjeti je li Hamas imao kakvo obećanje od svojih patrona, Hezbollaha i Irana, da će djelovati. Sada vidimo da arapske zemlje ne misle djelovati vojno”, naveo je Vurušić.

“Palestinci su očito postali žrtve tih nekih velikih igara”, dodao je.

“Pretpostavljam da bi Izrael mogao pokazati da se ne bori protiv Palestinaca nego Hamasa tako da pomogne bolnicama i humanitarnim ustanovama”, tvrdi.

