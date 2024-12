Hajdaš Dončić: “Ne očekujem da će ti suci dati ostavku. Oni su na daljinskom upravljaču Plenkovića i Šeksa”

Podijeli :

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je kako će "povući ručnu" što se tiče opoziva Plenkovića i da će se se fokusirati na lijeve ekonomske politike, veći broj zakonskih inicijativa i veći rad na terenu.

“Što se tiče opoziva Andreja Plenkovića, nije razlog bio samo Vili Beroš, najveći razlog meni je standard građana, a i ono što još uvijek hrvatsko društvo nije dovoljno svjesno, da 10 posto stanovništva upravlja s 90 posto bogatstva, što je tragedija. Nikad veće klasne razlike i nikad veća nejednakost”, rekao je Hajdaš Dončić za HRT.

“I uz sve to, šlag na tortu vam dođe korupcija u javnom sustavu i korupcija u javnom zdravstvu”, kazao je.

“Duboko sam svjestan da korupcija nije ono što može promijeniti političku igru u Hrvatskoj jer veliki broj ljudi u Hrvatskoj je naučen na korupciju”, dodao je.

O moralnosti sudaca

Naglasio je i kako je razlika između njega i premijera Plenkovića to što on “ima energiju, koju Plenković nema”. “Ja čvrsto stojim s obje noge na zemlji. Razumijem kako živi lokalna zajednica i razumijem ljude. Nije mi bitno što kolege iz Europske pučke stranke ili Europske komisije misle o meni, nego me više zanima kako žive hrvatski građani”, rekao je Hajdaš Dončić.

Izbor ustavnih sudaca zasjenila je informacija da je stari sastav Ustavnog suda sam sebi produžio mandat. Hajdaš Dončić kaže kako se slaže s ocjenom predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da je to “nezapamćen udar na ustavni poredak”.

“Slažem se s tom ocjenom jer to u Ustavu nigdje ne piše. U Ustavu je strogo definirano koliko traje mandat ustavnih sudaca i koliko se može produžiti. Ovo što su oni napravili i što nisu obavijestili nikoga, to govori o situaciji, da ljudi koji su sjedili u Ustavnom sudu, ne brinu o Ustavu i o provođenju zakona Republike Hrvatske. I onda se ljudi čude zašto narod gubi povjerenje u institucije”, kazao je predsjednik SDP-a.

“Svjestan sam toga da moralnosti kod četiri suca neće biti i da oni neće dati ostavku. Njih to ne zanima. Oni su na daljinskom upravljaču Andrija Plenkovića i Vladimira Šeksa, i oni to neće napraviti”, kazao je Hajdaš Dončić.

“Tko je oporba, a tko nije”

Komentirao je i činjenicu da je i dio oporbe izostao s glasovanja o opozivu premijera Plenkovića. Kazao je kako su neki opravdano izostali, a za neke kaže da kalkuliraju i čekaju lokalne izbore. “Imamo popis tko nije došao, tko je mogao doći, tko je oporba, tko nije oporba”, kazao je.

“Ovo je politička utakmica. Vrlo je jasno da oni imaju 76 ruku i da su “na knap”. A s druge strane sam saznao, što će mi koristiti i za sljedeće lokalne izbore, na koga mogu računati, a na koliko ne mogu”, ističe.

Dodao je i kako će “povući ručnu što se tiče opoziva premijera Plenkovića”. “Nakon ovog pokušaja, kad sam vidio sve što sam trebao vidjeti, neću više svoje kolege iz stranke, tj. zastupnike i zastupnice, toliko maltretirati što se tiče prikupljanja potpisa za opoziv jer od toga neće biti ništa. Malo ćemo se više fokusirati na drugačije teme. A to je fokus na lijeve ekonomske politike, na veći broj zakonskih inicijativa i na veći rad na terenu i razgovor s građanima”, poručio je predsjednik SDP-a.

