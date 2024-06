Plenković o Bartulici u Ferrariju: To je valjda bila provokacija jer se osjećao napadnutim u kampanju

Podijeli :

U ponedjeljak je održana sjednica Predsjedništva HDZ-a, a nakon toga i sjednica Nacionalnog odbora stanke. Izjavu za medije nakon toga dao je predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković.

Ponovio je da je zadovoljan rezultatima europskih izbora na kojima je HDZ osvojio 6 mandata. “Ovo je sjajan rezultat, pobjednički i uvjerljiv.”

“Dvije su važne poruke. Neovisno kakva je izlaznost, HDZ je pobijedio i na pralamentarnim, i sad je kad je izlaznost bila mala, ponovno smo dobili, i pobijedili i u prvom i drugom poluvremenu. HDZ pobjeđuje i na maloj i na velikoj izlaznosti. Druga poruka, još važnija, rezultat HDZ-a na kontitnetalnim izbora kad je riječ o rezultatima naših sestrinskih stranaka iz obitelji pučana, najbolji od svih – nema nitko rezultat kao jedna stranka 50% mandata u okviru broja zastupnika zemlje iz koje dolazi”, poručio je Plenković.

Izbori u HDZ-u u srpnju

Osvrnuo se i na unutarstranačke izbore. “Mi ćemo 13. srpnja organizirati neposredne izbore za predsjednika stranke, zamjenika i četiri potpredsjednika.”

Rekao je da će cijeli njegov tim koji vodi Hrvatsku od 2020. ići u reizbor. “Cijeli tim Odvažno za Hrvatsku ide u obnavljanje svojih mandata. To je zanimljivo jer smo vidjeli da Grbin ne ide u obnavljanje svog mandata”, rekao je.

Na pitanje o njegovim ambicijama, Plenković je kazao: “Tu sam, evo me, predsjednik sam Vlade.”

Kaže da se nije čuo s Macronom. “Njegov potez je logičan, ostvarili su loš rezultat, a stranka Le Pen je ostvarila jako dobar rezultat”, rekao je, dodajući da se na političkoj sceni događaju velike promjene.

Ponovno se osvrnuo na unutarstranačke izbore. “Ako pobjeđujemo, a pobjeđujemo, onda ne mijenjamo ekipu. HDZ je demokratska stranka, tko god se želi kandidirati, može.”

O Bartulici u Ferrariju

Kaže da su ti izbori sad u fokusu, a nakon toga će se baviti predsjedničkim izborima.

Stephen Nikola Bartulica u nedjelju je u izborni stožer Domovinskog pokreta došao je u Ferrariju.

“Nisam stigao baš gledati, pratili smo rezultate, gledali da nam se učvrsti šesti mandat, tako da sam to naknadno shvatio, to je valjda malo bila provokacija jer se osjećao jako napadnutim u kampanji, pa je to bio neki ventil. Ne znam da bi to itko iz HDZ-a učinio”, rekao je Plenković.

Na pitanje može li HDZ pobijediti Milanovića na predsjedničkim izborima, Plenković je rekao: “Može, sve može, vidite da pobjeđujemo, ovi koji nas difamiraju i napadaju, gube.”

