Hoće li Plenković u Bruxelles? “Ne robuje tome”

Naš Ilija Radić u Newsroomu je razgovarao s europarlamentarnim zastupnikom HDZ-a Davorom Ivom Stierom o rezultatima europskih izbora.

Davor Ivo Stier je rekao da je HDZ zadovoljan rezultatima na europskim izborima: “Mislim da je jako malo stranka desnog centra ili ih nema, koje su osvojile 50 posto ukupnih mandata, to je učinio HDZ i mislim da je to jedan od bolji rezultata stranaka Europske pučke stranke. To nam daje posebnu snagu za pozicioniranje unutar Europskog parlamenta”, istaknuo je.

“Naša pozicija je bila i sada dobra, ali ovaj rezultat ju jača. Ovog tjedan će već krenuti sastanci u Bruxellesu i to će za nas biti pozicija moći i to će se vidjeti u povećanom utjecaju unutar najveće grupacije, a to je grupacija europskih pučana.”, dodao je Stier.

Hoće li Stier na Milanovića? Evo što on kaže

Tko će biti hrvatski kandidat za Europsku komisiju?

Europarlamentarni zastupnik odgovorio je na pitanje tko će biti hrvatski kandidat za Europsku komisiju: “O tome će se tek razgovarati”, rekao je.

Stier nije odgovorio na pitanje hoće li Dubravka Šuica biti hrvatska kandidatkinja za Europsku komisiju, ali je pohvalio njen rad: “O tome će se odlučivati na razini Vlade, ali ono što mogu reći da je ona odigrala važnu i pozitivnu ulogu”, istaknuo je.

Plenković se obratio nakon pobjede na europskim izborima: “Ovo je sjajan uspjeh”

Pozicija Plenkovića

Komentirao je i poziciju Andreja Plenkovića: “Ojačan je jer je dobio u postocima najbolji mogući rezultat, 50 posto ukupnih mandata. Na ovaj način HDZ i predsjednik imaju ojačanu poziciju unutar europskih pučana”, istaknuo je.

Stier je odgovorio na pitanje ima li Plenković ambicija za briselsku karijeru: “Jasno je rekao da želi po treći puta voditi Vladu, birači su mu ukazali povjerenje i on je predan tom poslu”, kazao je.

“On je usredotočen na to da budu predsjednik Vlade, puno puta se govorilo o njegovom odlasku, ali Plenković i ja samo jedini koji smo se s pozicije europskih zastupnika vratili u hrvatsku politiku i mislim da ne robuje tome u onom smislu u kojem mu se to imputiralo”, objasnio je Stier.

