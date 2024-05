Plenković potvrdio koji resori idu DP-u: “Prvi u EU uvodimo to ministarstvo”

Podijeli :

N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, nakon postignutog dogovora o formiranju većine, sudjelovao je danas na svečanosti povodom dovršetka radova i ulaganja u modernizaciju tvornice Stanić Beverages, u Jastrebarskom.

Plenković je rekao da su oni i DP dogovorili partnerstvo za skupljanje potpisa njemu kao mandataru. “Dogovorili smo da tri resora pripadnu DP-a, novo ministarstvo, Ministarstvo demografije će se osnovati. Demografija je ključna za opstanak cijele nacije i zato smo prvi u EU da uvodimo to ministarstvo”, rekao je.

“Drugi resor je Ministarstvo poljoprivrede s obzirom da je DP baziran u Slavoniji postigli smo dogovor da oni predlože kandidata za ministra. Treći je da se iz velikog Ministarstva gospodarstva podjeli na pola i da dio preuzme netko iz DP-a, no nismo komunicirali o imenu tog ministara”, dodao je.

UŽIVO Pljušte reakcije na dogovor HDZ-a i DP-a: “Ljudi iz DP-a zaslužuju Oskara”

“Onaj člana Vlade koji bude ministar demografije bit će i potpredsjednik Vlade za međuresornu koordinaciju tih pitanja”, naveo je i potvrdio da će nova Vlada imati više ministarstava.

“O sadržaju razgovora obavijestili smo naše partnere s liste i predstavnike nacionalnih manjina i danas i sutra ćemo krenuti u prikupljanje potpisa za novi mandat”, rekao je.

“HDZ ima 61 mandat, 13 DP-a i sukladno tome ćemo vidjeti koliko će bit potrebno potpisa nacionalnih manjina. Bit će ih dovoljno. Potpisat će ih onoliko koliko treba, može bit 2,3,4, nije bitno”, naveo je.

O podizanju plaća ministrima kaže da nije to samo prijedlog Marija Radića nego su oni to imali u planu jer su se za isto stekle pretpostavke.

“Izborni gubitnici su vodili posti-izbornu kampanju gdje su napadali nas i sve one koji su htjeli s nama, no oni će se sada baviti sobom, a mi ćemo se baviti onime čime smo i do sada. Ljudi su svoje rekli 17. travnja, mi smo treći put zaredom pobijedili i krećemo dalje”, dodao je.

Ponovio je da se politika Vlade neće mijenjati, kao ni politika prema manjinama.

“Jedan potpredsjednik Vlade bit će iz reda DP, a drugi iz redova manjina, ali dopustite da se dogovorimo o imenima narednih dana”, istaknuo je Plenković.

“DP je više puta u oporbi govorio i meni na temu demografije, a poljoprivreda i gospodarstvo su uvijek važni. I za njih je to dobro i dobit će na vidljivosti”, rekao je i dodao da se pusti ono što se govori na internim sastancima aludirajući kada je prije izbora rekao da su DP-ovci kvarni ljudi.

Domovinski pokret postavio novi uvjet: “Strijeljajte me, ali to ću provesti”

Na pitanje hoće li se sada maknuti ograda s Markova trga s obzirom da je jedan od ljudi koji je istaknut kao prijetnja dio vladajuće većine. “To je pitanje za MUP, vidite možete li u Berlinu doći do Scholza ili u Parizu do Macrona”, odgovorio je.

“Volio bih da im ovi koji apriori odbijaju suradnju s nama kažu u čemu je problem. Prošli put sam pokušao tražiti dijalog od oporbe, naivno ću pokušati to ponovno. Moramo malo smiriti loptu, to bi bilo blagotvorno, neki se od medijskog pritiska boje surađivati s nama, ne zato što misle da smo mi loši. Moram malo početi pričati gdje smo 2024., nije ovo dobro, ovo je grozno, kršenje Ustava, vrijeđanje… a Hrvatska nikada s većim plaćama i nikada nije stajala bolje”, naveo je.

Što se tiče novih ministara u Vladi kaže da će biti mjesta i za Mariju (Vučković) i Damira (Habijana).

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.