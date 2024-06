ANKETA / Tko će zamijeniti Peđu Grbina na čelu SDP-a?

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Na konferenciji za medije koju je sazvao dan nakon održavanja europskih izbora u Hrvatskoj šef SDP-a Peđa Grbin objavio je kako se na predstojećim stranačkim izborima neće natjecati za mjesto šefa stranke.

Grbin sam nije htio spekulirati o tome tko će ga zamijeniti na čelu najveće oporbene stranke. Kaže kako želi da sve bude transparentno i pošteno, a bude li on spominjao imena – to ne bi bilo to.

Ipak, u javnosti se već dugo nagađa o tome tko bi mogao zasjesti u čelnu fotelju ove stranke.

ANKETA / Peđa Grbin dao si je četvorku. Koju biste ocjenu vi dali njegovom vođenju SDP-a?

Biljana Borzan i Tonino Picula utjecajni su SDP-ovci europarlamentarci koji su na jučerašnjim izborima osvojili još jedan mandat u EP-u. Oboje ih se spominjalo u kontekstu mogućeg nasljednika Peđe Grbina.

Kao izglednu novu predsjednicu stranke u javnosti se često spominje Mirelu Ahmetović, SDP-ovku čiji su britki (od)govori zasigurno uzrokovali poneku glavoblju političkim suparnicima.

Tu su i Mišel Jakšić i Siniša Hajdaš Dončić koji su postigli dobar rezultat na parlamentarnim izborima u travnju i bez imalo ograde se može reći da imaju određeni utjecaj i moć u stranci.

Što mislite je li netko od njih sljedeći predsjednik SDP-a? Podijelite svoje mišljenje s nama:

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.